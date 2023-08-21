MKE Ankaragücü - Adana Demirspor Maçı Berabere Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Adana Demirspor'u ağırladı. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Adana Demirspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Hayrullah'ın sağ taraftan yaptığı ortada Ali Sowe'un altı pas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

7. dakikada ceza yayı önünden topla buluşan Ali Sowe'un sol ayağı ile yaptığı sert şut sonrası meşin yuvarlak, sol kale direğinin dibinden auta gitti.

10. dakikada Kitsiou'nun pasında topla buluşan Ali Sowe'un ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç'da kaldı.

24. dakikada Rodriues'in sol taraftan açtığı ortada Niang şutunu çekti. Top savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü. İtirazlardan sonra pozisyonu tekrar izlemek için VAR'a giden hakem Cihan Aydın, Ankaragücü savunmasında Mert'in topa elle müdahalede bulunduğunu belirterek penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Mbaye Niang'ın vuruşunda meşin yuvarlak, sol alt köşeden filelerle buluştu. 0-1

35. dakikada sol tarafta topla buluşan Renaldo, Svenssondan sıyrılarak son çizgiye indi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa uzak kale direği dibinden Kitsiou kayarak vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

37. dakikada Renaldo'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, çok az farkla uzak kale direğinin yanından auta gitti.

42. dakikada Tolga'nın vuruşunda top kaleci Ertaç'tan sekerek Efkan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Gökhan Barcın

MKE Ankaragücü: Rafal Gikiewicz, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mert Çetin, Nihad Mujakic, Andrej Djokanovic, Tolga Ciğerci, Stylianos Kitsiou, Renaldo Cephas, Efkan Bekaroğlu, Ali Sowe

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Alperen Kuyubaşı, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya, Matej Hanousek, Cem Tuna Türkmen, Anastasios Chatzigiovanis, Pedro Moreira, Riad Bajic, Ali Kaan Güneren

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Semih Güler, Andreaw Gravillon, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, David Akintola, Mbaye Niang

Yedekler: Goran Kracic, Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Tayfun Aydoğan, Jovan Manev, İzzet Çelik, Papa Ndiaye, Abdulsamet Burak, Nani

Teknik Direktör: Patrick Kluivert

Goller: Efkan Bekiroğlu (dk. 42) (MKE Ankaragücü) Mbaye Niang (dk. 26 pen.) (Adana Demirspor) - İSTANBUL