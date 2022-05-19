MKE Ankaragücü, 19 Mayıs'ı lise öğrencileriyle kutladı - Haberler

Mke Ankaragücü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı lise öğrencileriyle bir araya gelerek kutladı.

Etimesgut Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yönetim kurulu üyeleri, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ile futbolcular Erdem Özgenç, Yasin Güreler ve Yusuf Abdioğlu katıldı.

Sarı-lacivert bayraklar ve balonlarla süslenen okuldaki etkinlikte konuşan Enver Demirel, gençlerin bayramını kutlayarak, " Ankaragücü'müze gönül veren, başkentimizin en güçlü takımı Süper Lig'e çıktı. İnşallah önümüzdeki sezon Süper Lig'de göğsümüzü kabartacaklar. İnşallah şampiyon da olacağız. Başarıda emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Kulüp başkanı Faruk Koca ise gençlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Camianın beklediği sonucu elde ederek şampiyon olduk. Ankara'ya ve Ankaragücü'müze hayırlı olsun. Hani kamyonların arkasında bir yazı vardır, 'Ben İstanbul'un yazında değil, Ankara'nın ayazında sevdim seni.' diye. Bugün soğuk bir Ankara günü ama Ankaragücü aşkı hiçbir şeye değişilmez. İlk Süper Lig maçında da buradaki bütün öğrencileri ve öğretmenleri maça davetlim olarak bekliyorum." diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Mustafa Dalcı ise öğrencilerin bayramını kutlayarak, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bir spor adamı olarak gününüzü yürekten kutluyorum. Spor, mutlaka hayatınızın içinde olsun." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, plaket töreniyle sona erdi.