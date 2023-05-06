MIYC Kış trofesinin son ayağı bugün başladı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen, altı ayaktan oluşan kış trofesinin son ayak yarışları bugün 34 yelkenli ve 320 yelkenci ile bugün Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen, altı ayaktan oluşan kış trofesinin son ayak yarışları bugün 34 yelkenli ve 320 yelkenci ile bugün Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı.

Marmaris'te bu yıl 14. sünün düzenlendiği Kış Trofesi'nin ilk ayağı 21 Ocak'ta başlamış Şubat ayında yapılması planlan 2. ayak yarışları depremlerden dolayı Mart ayına ertelenmişti. Mart ayında ikinci ve üçüncü ayaklarının Nisan ayında dördüncü ve beşinci ayak yarışlarının yapıldığı Trofenin altıncı ve son ayağı bugün başladı. Türkiye, Hollanda, Rusya ve Ukrayna'dan 34 yelken ve 320 yelkenci teknelerin kategorilerine göre IRC 0, IRC1, IRC2,IRC3,IRC4 sınıflarında yarışacak.

İki gün sürecek olan trofenin altıncı ayağında Marmaris yat limanından çıkan yelkenliler körfez içinde ve dışında rüzgarın gücü ile kıyasıya rekabet ederek şampiyona için mücadele edecek. - MUĞLA