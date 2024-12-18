Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

Mithat Pala: "Devre arasına güzel gitmek istiyoruz"

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Mithat Pala, Göztepe ile oynayacakları maç öncesinde galibiyet hedeflediklerini ve devre arasına iyi girmek istediklerini belirtti. Pala, son haftalarda aldıkları kötü sonuçlardan sonra, Göztepe maçına iyi hazırlandıklarını vurguladı.

- Mithat Pala: "Devre arasına güzel gitmek istiyoruz"

RİZE - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Mithat Pala, maçı kazanıp devre arasına güzel gitmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, 22 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'un 24 yaşındaki orta sahası Mithat Pala, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Göztepe deplasmanından mutlak galibiyetle dönmek istediklerine vurgu yapan Pala, "Aslında çok iyi bir seri yakalamıştık. Çok güzel giden bir serüven vardı. Son 2 haftada istediğimiz sonuçları alamadık. Gaziantep'teki kötü mağlubiyet ve sonrasında Konya'daki puan kaybı. Aslında çok iyi oynadığımız bir Konya maçı, puan kaybı bizi üzdü. Göztepe maçına çok iyi hazırlanıyoruz, onlar da ligin çıkış yapan flaş bir takımı. Biz de onlara iyi hazırlandık. Bu maçtan sonra devre arası oluyor. Bu maçı kazanıp, oradan 3 puanı alıp, devre arasına güzel gitmek istiyoruz" dedi.

Vanspor FK ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında aldıkları 6-0 galibiyetin ardından lige odaklandıklarını kaydeden başarılı futbolcu, "Kupa maçına güzel bir galibiyet, farklı bir sonuç aldık. Tur atladığımız için, gruplara kaldığımız için mutluyuz. Genç arkadaşlarımız, şans alamayan arkadaşlarımız için de iyi bir prova oldu. Lige döndüğümüz zamanda son Konya maçında gerçekten çok üstün oynadığımız, istatistiklerin de yansıttığı, çok güzel geçen bir maç ama sonuca yansımadığı için üzgünüz. Aslında galip gelmemiz gereken ve istatistiklerin bunu gösterdiği bir maçtı. Üzgünüz ama bunu telafi edeceğiz" şeklinde konuştu.

Mithat Pala:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Spor
img

Transferinde yolsuzluk yapılmış
img

Neredeyse kariyerini bitiriyordu! Korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor
img

Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı? 19 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 19 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Leyla 14. bölüm tek parça full HD izleme linki! Leyla 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arhan Kayar neden öldü? Mimar Arhan Kayar kimdir? Menemenspor Ankaragücü CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Menemenspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Sandık Kokusu 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 40. bölüm fragman izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.