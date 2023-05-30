Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek finalinde 2 maç oynandı

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçları bugün oynanan 2 müsabakayla tamamlandı.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde Depomaxx Haremspor'a konuk olan Yılyak Samsunspor Basketbol, rakibini 95-72 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Günün diğer maçında Sigortam.Net ise rakibi Finalspor'u, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde ağırladı. Sigortam.Net, Finalspor'u 81-68'le geçti ve seride durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükselen diğer takım oldu.

Normal sezonu lider bitirerek doğrudan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çıkan Çağdaş Bodrumspor'un ardından yükselecek ikinci takım, play-off etabının ardından belli olacak.

Çeyrek final serisinde rövanş maçları, yarın oynanacak Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Semt77 Yalovaspor ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edecek.