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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off

Spor Haberleri

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, konuk ettiği Semt77 Yalovaspor'u 83-78 yendi.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, konuk ettiği Semt77 Yalovaspor'u 83-78 yendi.

Edip Buran Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 25-18 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 40-38 üstün girdi. Akdeniz temsilcisi, üçüncü periyodunu 58-55 önde kapattığı maçı 83-78 kazandı.

Bu sonuçla Mersin Büyükşehir Belediyesi, üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride 1-0 öne geçti.

Seride ikinci maç 9 Haziran Cuma günü saat 18.00'de aynı salonda oynanacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi basketbol Türkiye Spor Haberler

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