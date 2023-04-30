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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. hafta mücadelesi 3 maçla sürdü

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. hafta mücadelesi 3 maçla sürdü

Spor Haberleri

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. hafta mücadelesine, oynanan 3 karşılaşmayla devam edildi.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. hafta mücadelesine, oynanan 3 karşılaşmayla devam edildi.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Depomaxx Haremspor-OGM Ormanspor: 79-71

Fenerbahçe Koleji DS Energy-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 99-79

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Akran Gemlik Basketbol: 106-108

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

TED Ankara Kolejliler Fenerbahçe Koleji basketbol Türkiye Spor Haberler

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