Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. hafta mücadelesi 3 maçla sürdü
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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. hafta mücadelesine, oynanan 3 karşılaşmayla devam edildi.
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. hafta mücadelesine, oynanan 3 karşılaşmayla devam edildi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Depomaxx Haremspor-OGM Ormanspor: 79-71
Fenerbahçe Koleji DS Energy-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 99-79
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Akran Gemlik Basketbol: 106-108
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor