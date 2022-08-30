Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde fikstür çekildi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki organizasyona Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF yönetim kurulu üyeleri ve ligde mücadele edecek ekiplerin temsilcileri katıldı.

Burada açıklamada bulunan TBF Erkek Ligleri Müdürü Erkan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sezon ligimizde başarılı ve centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Ligimize yeni katılan Fenerbahçe Koleji ve Çağdaş Bodrum Spor'a 'Hoş geldiniz.' diyor, göstermiş oldukları başarılı performansı devam ettirerek ligimize renk katacaklarına inanıyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'na önem veriyoruz. Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü yılına girmiş olduğumuz bu uygulamayı Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde de bu sene başarılı bir şekilde uygulamaya başladık. Bu talimatın başarılı bir şekilde uygulanması konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum."

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 2022-2023 sezonu Federasyon Kupası'yla beraber 23-30 Eylül tarihlerinde başlayacak. Ligde ilk müsabaka 7 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek ve 1 Mayıs 2023 tarihinde normal sezon sona erecek.

Ligde ilk hafta eşleşmeleri şöyle:

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Ankaragücü Mamak Belediyesi

Fenerbahçe Koleji DS Energy-Semt77 Yalovaspor

Bornova Belediyesi Karşıyaka-Depomaxx Haremspor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi

Akran Gemlik Basketbol-Final Spor

Çağdaş Bodrumspor-Samsunspor

OGM Ormanspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

Antalya Güneşi- Sigortam.net

Erkekler Federasyon Kupası

Kura çekiminde Erkekler Federasyon Kupası eşleşmeleri de belirlendi.

Gruplara göre eşleşmeler şu şakilde oluştu:

A Grubu:

Antalya Güneşi, Samsunspor, OGM Ormanspor, Çağdaş Bodrumspor.

B Grubu:

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bornova Belediyesi Karşıyaka, Sigortam.net.

C Grubu:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Final Spor, Ankaragücü Mamak Belediyesi, Akran Gemlik Basketbol.

D Grubu:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Semt77 Yalovaspor, Fenerbahçe Koleji DS Energy, ???????Depomaxx Haremspor.