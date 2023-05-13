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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Spor Haberleri

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 29. hafta, 4 maçla tamamlandı.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 29. hafta, 4 maçla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 75-77

Depomaxx Haremspor-Akran Gemlik Basketbol: 95-79

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.Net: 73-89

Semt77 Yalovaspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 95-61

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor TED Ankara Kolejliler basketbol Türkiye Spor Haberler

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