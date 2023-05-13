Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 29. hafta, 4 maçla tamamlandı.
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 29. hafta, 4 maçla tamamlandı.
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 75-77
Depomaxx Haremspor-Akran Gemlik Basketbol: 95-79
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.Net: 73-89
Semt77 Yalovaspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 95-61
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor