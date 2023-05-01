Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. haftanın kapanış mücadelesinde Çağdaş Bodrumspor, Semt77 Yalovaspor'u deplasmanda 87-68 mağlup etti.
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. haftanın kapanış mücadelesinde Çağdaş Bodrumspor, Semt77 Yalovaspor'u deplasmanda 87-68 mağlup etti.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 üstünlükle tamamlayan Çağdaş Bodrumspor, devreye de 46-33 önde girdi.
Mücadelenin üçüncü periyodunu da 61-49 önde bitiren konuk ekip, karşılaşmadan 87-68 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor