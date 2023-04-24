Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. haftanın kapanış maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, evinde Finalspor'u 94-91 mağlup etti.
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. haftanın kapanış maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, evinde Finalspor'u 94-91 mağlup etti.
Kurtdereli Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu ev sahibi ekip 19-15 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte ise etkili olan konuk ekip devreyi 40-38 önde geçti. Üçüncü periyotta yeniden toparlanan Balıkesir ekibi son çeyreğe 69-64 önde girdiği karşılaşmayı 94-91 kazandı.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor