Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
Spor Haberleri
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. hafta kapanış maçında Çağdaş Bodrumspor, konuk olduğu Fenerbahçe Koleji DS Energy'i 71-53 mağlup etti.
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. hafta kapanış maçında Çağdaş Bodrumspor, konuk olduğu Fenerbahçe Koleji DS Energy'i 71-53 mağlup etti.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 27-12, devreyi de 45-25 önde tamamlayan Çağdaş Bodrumspor, üçüncü periyodu ise 59-38 üstün bitirdi.
Üstünlüğünü son periyotta da sürdüren konuk ekip, rakibini 71-53 mağlup etmeyi başardı.
Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor