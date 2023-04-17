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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Spor Haberleri

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. hafta kapanış maçında Çağdaş Bodrumspor, konuk olduğu Fenerbahçe Koleji DS Energy'i 71-53 mağlup etti.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. hafta kapanış maçında Çağdaş Bodrumspor, konuk olduğu Fenerbahçe Koleji DS Energy'i 71-53 mağlup etti.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 27-12, devreyi de 45-25 önde tamamlayan Çağdaş Bodrumspor, üçüncü periyodu ise 59-38 üstün bitirdi.

Üstünlüğünü son periyotta da sürdüren konuk ekip, rakibini 71-53 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

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