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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 25. haftanın açılış maçında HDI Sigorta Antalya Güneşi, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 83-74 yendi.

ANTALYA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 25. haftanın açılış maçında HDI Sigorta Antalya Güneşi, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 83-74 yendi.

Kepez Turgut Özal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-19 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte farkı açan ev sahibi ekip soyunma odasına 40-30 önde gitti. Üçüncü çeyreği de 68-50 üstün kapatan HDI Sigorta Antalya Güneşi, sahadan 84-74 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Antalya ekibi 11. galibiyetini elde ederken, Mersin temsilcisi 15. yenilgisini aldı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

basketbol, Türkiye, Antalya, Mersin, Spor, Haberler

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