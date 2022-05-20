Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off - Haberler

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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Sigortam.Net, play-off yarı finaline yükselirken, bir diğer çeyrek final eşleşmesinde TED Ankara Kolejliler, Beysu Konyaspor Basketbol'u yenerek seriyi eşitledi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Sigortam.Net, play-off yarı finaline yükselirken, bir diğer çeyrek final eşleşmesinde TED Ankara Kolejliler, Beysu Konyaspor Basketbol'u yenerek seriyi eşitledi.

Ligde play-off çeyrek final serilerine iki maçla devam edildi.

Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı ikinci maçta 84-76 mağlup eden Sigortam.Net, seriyi 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Beysu Konyaspor Basketbol'la oynadığı ilk maçı kaybeden TED Ankara Kolejliler, ikinci mücadeleyi 89-77 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi.

İki takım arasındaki son maç, 23 Mayıs Pazartesi günü Beysu Konyaspor Basketbol'un ev sahipliğinde oynanacak. Bu mücadeleyi kazanan ekip, yarı finale yükselecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Konyaspor, basketbol, Play Off, Türkiye, Spor, Haberler

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