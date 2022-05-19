Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off - Haberler

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Mamak Belediyespor ve Samsunspor, play-off yarı finaline yükseldi.

Ligde play-off çeyrek final serilerine iki maçla devam edildi.

İlk maçta sahasında 88-77 yendiği OGM Ormanspor ile deplasmanda karşılaşan Mamak Belediyespor, mücadeleden 86-80 galip ayrıldı ve seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Bir diğer çeyrek final eşleşmesinde ise Samsunspor, ilk maçta 80-73 mağlup ettiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'a konuk oldu.

İkinci maçta da 82-70'lik skorla galip gelen Samsunspor, seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale adını yazdırdı.