Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Mamak Belediyespor ve Samsunspor, play-off yarı finaline yükseldi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Mamak Belediyespor ve Samsunspor, play-off yarı finaline yükseldi.

Ligde play-off çeyrek final serilerine iki maçla devam edildi.

İlk maçta sahasında 88-77 yendiği OGM Ormanspor ile deplasmanda karşılaşan Mamak Belediyespor, mücadeleden 86-80 galip ayrıldı ve seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Bir diğer çeyrek final eşleşmesinde ise Samsunspor, ilk maçta 80-73 mağlup ettiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'a konuk oldu.

İkinci maçta da 82-70'lik skorla galip gelen Samsunspor, seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale adını yazdırdı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title