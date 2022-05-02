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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 98- 71 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne...

AA - Ahmet Bayram - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 98- 71 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne...

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 98- 71 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 98- 71 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

AA / Ahmet Bayram - Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, basketbol, Türkiye, Spor, Haberler

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