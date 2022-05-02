Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 98- 71 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne...
AA - Ahmet Bayram - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 98- 71 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 98- 71 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
AA / Ahmet Bayram - Spor