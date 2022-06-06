Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Haberler

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Mamak Belediyespor'u 101-77 yenen Samsunspor, seriyi 3-2 kazanarak finale çıktı. Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Mamak Belediyespor'u 101-77 yenen Samsunspor, seriyi 3-2 kazanarak finale çıktı. Mustafa Dağıstanlı Salonu'nda oynanan müsabakada ilk yarıyı 47-37 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, parkeden 24 sayı farkla 101-77 galip ayrıldı. Bu sonuçla seride durumu 3-2'ye getiren Samsunspor, adını finale yazdırdı. Samsunspor, finalde Beysu Konyaspor Basketbol ile karşılaşacak. AA / Süha Gür - Spor Samsunspor basketbol Türkiye Spor Haberler

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