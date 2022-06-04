Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Haberler

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Sigortam.net'i 85-83 yenen Beysu Konyaspor Basketbol, seriyi 3-1 kazanarak finale çıktı.
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Sigortam.net'i 85-83 yenen Beysu Konyaspor Basketbol, seriyi 3-1 kazanarak finale çıktı.
Cebeci İBB Spor Salonu'nda yapılan maçta devreyi 41-40 geride kapatan konuk takım, salondan 85-83 galip ayrıldı.
Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Beysu Konyaspor Basketbol, final biletini aldı.
Yarı final serisinin diğer eşleşmesinde Mamak Belediyespor ile Samsunspor arasında 2-2 eşitlik bulunuyor. Seride beşinci ve son maç, 6 Haziran Pazartesi günü Samsun'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapılacak.
AA / Yunus Kaymaz - Spor