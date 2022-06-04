Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Sigortam.net'i 85-83 yenen Beysu Konyaspor Basketbol, seriyi 3-1 kazanarak finale çıktı. Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Sigortam.net'i 85-83 yenen Beysu Konyaspor Basketbol, seriyi 3-1 kazanarak finale çıktı. Cebeci İBB Spor Salonu'nda yapılan maçta devreyi 41-40 geride kapatan konuk takım, salondan 85-83 galip ayrıldı. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Beysu Konyaspor Basketbol, final biletini aldı. Yarı final serisinin diğer eşleşmesinde Mamak Belediyespor ile Samsunspor arasında 2-2 eşitlik bulunuyor. Seride beşinci ve son maç, 6 Haziran Pazartesi günü Samsun'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapılacak. AA / Yunus Kaymaz - Spor basketbol Konyaspor Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.