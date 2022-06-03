Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Haberler

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Mamak Belediyespor, konuk ettiği Samsunspor'u 88-86 yendi. Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Mamak Belediyespor, konuk ettiği Samsunspor'u 88-86 yendi. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 31-22 üstün geçen ev sahibi takım, devre arasına da 46-42 üstün girdi. Üçüncü periyodu 66-63 önde kapatan başkent temsilcisi, müsabakayı 88-86 kazandı. Bu sonuçla Mamak Belediyespor, seride durumu 2-2'ye getirdi. Seride beşinci ve son maç 6 Haziran Pazartesi günü Samsun'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım adını finale yazdıracak. AA / Emrah Oktay - Spor Samsunspor basketbol Türkiye Spor Haberler

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