Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Haberler

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA - Emrah Oktay - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Mamak Belediyespor, konuk ettiği Samsunspor'u 88-86 yendi.
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Mamak Belediyespor, konuk ettiği Samsunspor'u 88-86 yendi.
Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 31-22 üstün geçen ev sahibi takım, devre arasına da 46-42 üstün girdi. Üçüncü periyodu 66-63 önde kapatan başkent temsilcisi, müsabakayı 88-86 kazandı.
Bu sonuçla Mamak Belediyespor, seride durumu 2-2'ye getirdi.
Seride beşinci ve son maç 6 Haziran Pazartesi günü Samsun'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım adını finale yazdıracak.
AA / Emrah Oktay - Spor