Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Haberler

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Sigortam.net, konuk ettiği Beysu Konyaspor Basketbol'u 75-68 yendi. Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Sigortam.net, konuk ettiği Beysu Konyaspor Basketbol'u 75-68 yendi. Cebeci İBB Spor Salonu'nda yapılan maçta konuk takım ilk çeyreği 27-11, ikinci periyodu da 39-32 üstün geçti. İkinci yarıda üstünlüğü ele alan ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 58-50 önde bitirdiği maçı 75-68 kazandı. Bu sonuçla Sigortam.net 2-0 geride olduğu yarı final serisinde durumu 2-1'e getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride dördüncü maç 4 Haziran Cumartesi günü aynı salonda oynanacak. AA / Emrah Oktay - Spor Konyaspor basketbol Türkiye Spor Haberler

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