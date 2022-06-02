Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Haberler

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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA - Emrah Oktay - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Sigortam.net, konuk ettiği Beysu Konyaspor Basketbol'u 75-68 yendi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Sigortam.net, konuk ettiği Beysu Konyaspor Basketbol'u 75-68 yendi.

Cebeci İBB Spor Salonu'nda yapılan maçta konuk takım ilk çeyreği 27-11, ikinci periyodu da 39-32 üstün geçti. İkinci yarıda üstünlüğü ele alan ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 58-50 önde bitirdiği maçı 75-68 kazandı.

Bu sonuçla Sigortam.net 2-0 geride olduğu yarı final serisinde durumu 2-1'e getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride dördüncü maç 4 Haziran Cumartesi günü aynı salonda oynanacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

Konyaspor basketbol Türkiye Spor Haberler

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