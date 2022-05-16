Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Haberler

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serilerinde 2 karşılaşma oynandı.
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serilerinde 2 karşılaşma oynandı.
Bugün yapılan çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Mamak Belediyespor-OGM Ormanspor: 88-77
Samsunspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 80-73
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serilerin ikinci maçları, 19 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor