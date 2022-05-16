Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Haberler

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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serilerinde 2 karşılaşma oynandı.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serilerinde 2 karşılaşma oynandı.

Bugün yapılan çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Mamak Belediyespor-OGM Ormanspor: 88-77

Samsunspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 80-73

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serilerin ikinci maçları, 19 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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