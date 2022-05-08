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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA - Ercan Çakar - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un normal sezonu şampiyon bitirerek ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiği ligde, Akhisar Belediye Basketbol ve Fethiye Belediyespor küme düşen takımlar oldu.

Ligde normal sezonun ikincisi Samsunspor, üçüncüsü Beysu Konyaspor Basketbol, dördüncüsü Sigortam.Net, beşincisi Mamak Belediyesi, altıncısı OGM Ormanspor, yedincisi Bornova Belediyesi Karşıyaka, sekizincisi TED Ankara Kolejliler ve dokuzuncusu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkacak ikinci takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek.

Ligde play-off çeyrek final eşleşmeleri Samsunspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Beysu Konyaspor Basketbol-TED Ankara Kolejliler, Sigortam.Net-Bornova Belediyesi Karşıyaka, Mamak Belediyesi-OGM Ormanspor şeklinde oluştu.

Eşleşmelerde iki maç kazanan ekipler yarı finale yükselecek.

30. hafta maçları

Ligde 30. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Sigortam.Net-Fethiye Belediyespor: 103-73

Beysu Konyaspor Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 106-97

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor: 94-87

OGM Ormanspor-HDI Sigorta Antalya Güneşi: 77-69

TED Ankara Kolejliler-Mamak Belediyesi: 93-91

Akran Gemlik Basketbol-Samsunspor: 64-71

Akhisar Belediye Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 65-75

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 79-71

Puan durumu

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının ardından oluşun puan durumu şöyle:

SıraTakımMGMAYP
1.MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR302372540230253
2.SAMSUNSPOR302372392220553
3.BEYSU KONYASPOR BASKETBOL302282601236652
4.SİGORTAM.NET302192445220251
5.MAMAK BELEDİYESİ3018122494237548
6.OGM ORMANSPOR3017132344233847
7.BORNOVA BELEDİYESİ KARŞIYAKA3015152534253845
8.TED ANKARA KOLEJLİLER 3015152408237345
9.KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞITSPOR3015152231227945
10.BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR3014162446241244
11.FİNALSPOR3013172423247143
12.AKRAN GEMLİK BASKETBOL3012182274243142
13.HDI SİGORTA ANTALYA GÜNEŞİ3012182217237242
14.MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ3011192353239941
15.FETHİYE BELEDİYESPOR309212401260039
16.AKHİSAR BELEDİYE BASKETBOL300302108254830

AA / Ercan Çakar - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Mamak Belediyesi, basketbol, Türkiye, Spor, Haberler

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