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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA - Emrah Oktay - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 29. hafta yapılan tek maçla başladı.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 29. hafta yapılan tek maçla başladı.

Haftanın açılış maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Edip Buran Spor Salonu'nda Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı konuk etti.

Konuk takım, ilk çeyreğini 22-16, ikinci periyodu 40-35, üçüncü çeyreğini ise 62-51 üstün tamamladığı müsabakayı 83-76 kazandı.

Ligde 29. hafta, yarın, 1 Mayıs Pazar ve 2 Mayıs Pazartesi günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

Karşıyaka, basketbol, Türkiye, Mersin, Spor, Haberler

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