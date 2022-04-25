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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA - Emrah Oktay - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 28. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 28. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Beysu Konyaspor Basketbol, Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda Sigortam.net'i konuk etti.

İlk seti 27-25 Beysu Konyaspor Basketbol önde tamamlarken, Sigortam.net ikinci seti 49-43, üçüncü seti 64-62 üstün geçti. Son çeyrekte skor üstünlüğünü ele alan ev sahibi takım, sahadan 88-84 galip ayrıldı.

AA / Emrah Oktay - Spor

Konyaspor, basketbol, Selçuklu, Türkiye, Spor, Haberler

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