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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA - Ercan Doğan - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. hafta kapanış maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Sigortam.Net'i deplasmanda 86-85 yendi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. hafta kapanış maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Sigortam.Net'i deplasmanda 86-85 yendi.

Cebeci Spor Salonu'nda oynanan ve çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısını 48-47 önde geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı da 86-85 kazandı.

AA / Ercan Doğan - Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Türkiye, Spor, Haberler

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