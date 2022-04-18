Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA - Ercan Doğan - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. hafta kapanış maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Sigortam.Net'i deplasmanda 86-85 yendi.
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. hafta kapanış maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Sigortam.Net'i deplasmanda 86-85 yendi.
Cebeci Spor Salonu'nda oynanan ve çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısını 48-47 önde geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı da 86-85 kazandı.
AA / Ercan Doğan - Spor