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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftası tek maç dışında tamamlandı.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftası tek maç dışında tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

HDI Sigorta Antalya Güneşi- Akhisar Belediye Basketbol: 59-52

Beysu Konyaspor Basketbol- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kagıtspor: 89-77

Fethiye Belediyespor-OGM Ormanspor: 88-115

Ligde hafta yarın oynanacak Sigortam.Net-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Akhisar, Türkiye, Spor, Haberler

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