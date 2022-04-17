Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftası tek maç dışında tamamlandı.
AKHİSAR, MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftası tek maç dışında tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
HDI Sigorta Antalya Güneşi- Akhisar Belediye Basketbol: 59-52
Beysu Konyaspor Basketbol- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kagıtspor: 89-77
Fethiye Belediyespor-OGM Ormanspor: 88-115
Ligde hafta yarın oynanacak Sigortam.Net-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor