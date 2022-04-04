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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA - Emre Doğan - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 25. haftasında Mamak Belediyespor, sahasında Samsunspor'u 77-68 mağlup etti.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 25. haftasında Mamak Belediyespor, sahasında Samsunspor'u 77-68 mağlup etti.

Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu Samsunspor 20-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte daha etkili bir oyun sergileyen Mamak Belediyespor, soyunma odasına 38-31 üstün gitti.

Başkent temsilcisi, üçüncü periyodunu 54-47 önde geçtiği haftanın kapanış karşılaşmasından 77-68 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Mamak Belediyespor, 14. galibiyetini aldı. Samsunspor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

AA / Emre Doğan - Spor

Mamak Belediyesi, Samsunspor, basketbol, Türkiye, Spor, Haberler

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