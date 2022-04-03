Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA - Emre Doğan - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 25. haftasına 3 maçla devam edildi.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 25. haftasına 3 maçla devam edildi.
Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Fethiye Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol: 68-86
Sigortam.net-TED Ankara Kolejliler: 94-84
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 77-80
AA / Emre Doğan - Spor