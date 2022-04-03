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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA - Emre Doğan - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 25. haftasına 3 maçla devam edildi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 25. haftasına 3 maçla devam edildi.

Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fethiye Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol: 68-86

Sigortam.net-TED Ankara Kolejliler: 94-84

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 77-80

AA / Emre Doğan - Spor

basketbol, Fethiye, Türkiye, Spor, Haberler

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