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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 24. haftanın son maçında lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 85-78 mağlup etti.

MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 24. haftanın son maçında lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 85-78 mağlup etti.

Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ilk periyodunu 24-14, devreyi de 43-32 ev sahibi ekip önde tamamladı. Üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren ve periyodu 58-56 üstün tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 85-78 galip ayrıldı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Türkiye, Manisa, Spor, Haberler

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