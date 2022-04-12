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Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5/6 ve 7/8 etaplarının maç programı belirlendi.

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5/6 ve 7/8 etaplarının maç programı belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5/6 etabında PTT ile Galatasaray HDI Sigorta, 7/8 etabında ise Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Belediyespor arasındaki oynanacak maçların programı şu şekilde:

TARİHTÜRÜSAATMAÇSALON
16 Nisan Cumartesi1. maç 14.00PTT-Galatasaray HDI SigortaBaşkent
19 Nisan Salı2. maç15.00Galatasaray HDI Sigorta-PTTBurhan Felek Vestel
21 Nisan Perşembe3. maç (Gerekirse)15.00Galatasaray HDI Sigorta-PTTBurhan Felek Vestel

TARİHTÜRÜSAATMAÇSALON
16 Nisan Cumartesi1. maç 15.00Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir BelediyesporAksaray
19 Nisan Salı2. maç15.00Aydın Büyükşehir Belediyespor-KuzeyboruMimar Sinan
21 Nisan Perşembe3. maç (Gerekirse)15.00Aydın Büyükşehir Belediyespor-KuzeyboruMimar Sinan

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Galatasaray, Play Off, Nisan, PTT, Spor, Haberler

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