Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Topal

Misli.com Sultanlar Ligi Final serisinde VakfıBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi. Seride durumu 3-2 yapan sarı-siyahlılar şampiyon oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı serisinin son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i konuk etti. 2-2 eşitliğin bulunduğu serinin son maçı VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı. Serinin ilk maçında sahasından 3-1 galip ayrılan Fenerbahçe Opet, ikinci maçta VakıfBank Spor Sarayı'ndan 3-1 mağlup döndü. VakıfBank'ın sahasındaki üçüncü maçı 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, dördüncü maçta evinde rakibine 3-2 yenildi. Serinin son maçında VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Sarı-siyahlı ekip, serideki durumu 3-2 yaparak şampiyon oldu.

"Vakıfbank Spor Saray'ında oynanan Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Vakıfbank'ı kutluyorum. Sarı siyahlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yi de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."