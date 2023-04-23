Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off etabı eşleşmeleri belli oldu

Misli.com Sultanlar Ligi'nde lig etabı, bugün oynanan 26'ncı hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde lig etabının ardından puan cetvelinde ilk 4 sırada yer alan Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları takımları, play-off 1-4 etabı, 5 ile 8'inci sıra arasında yer alan Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Bld., Sarıyer Bld. ve Aydın B.Şehir Bld. takımları ise play-off 5-8 etabı oynamaya hak kazandı. Misli.com Sultanlar Ligi'nde lig etabı sonunda puan cetvelini son 2 sırada tamamlayan Bolu Bld. ve İlbank takımları ise lige veda eden takımlar oldu. Misli.com Ligi'nde play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Nilüfer Bld. - Sarıyer Bld.