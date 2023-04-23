Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off etabı eşleşmeleri belli oldu
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Misli.com Sultanlar Ligi'nde lig etabı, bugün oynanan 26'ncı hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde lig etabı, bugün oynanan 26'ncı hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde lig etabının ardından puan cetvelinde ilk 4 sırada yer alan Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları takımları, play-off 1-4 etabı, 5 ile 8'inci sıra arasında yer alan Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Bld., Sarıyer Bld. ve Aydın B.Şehir Bld. takımları ise play-off 5-8 etabı oynamaya hak kazandı. Misli.com Sultanlar Ligi'nde lig etabı sonunda puan cetvelini son 2 sırada tamamlayan Bolu Bld. ve İlbank takımları ise lige veda eden takımlar oldu. Misli.com Ligi'nde play-off eşleşmeleri şu şekilde:PLAY-OFF 1/4 ETABIEczacıbaşı Dynavit - Türk Hava YollarıVakıfBank - Fenerbahçe OpetPLAY-OFF 5/8 ETABIGalatasaray HDI Sigorta - Aydın B.Şehir Bld.
Nilüfer Bld. - Sarıyer Bld.