Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı sona erdi - Haberler

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Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı sona erdi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı sona erdi

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı, bugün oynanan ikinci karşılaşmaların ardından sona erdi.

AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı, bugün oynanan ikinci karşılaşmaların ardından sona erdi.

Bugün oynanan karşılaşmalarda Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru'yu 25-17, 31-33, 25-15, 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmasında da PTT,  Aydın Büyükşehir Belediye'yi 27-25, 25-23, 18-25, 25-23'lük setler sonucunda aynı skorla yenmeyi başardı. Bu sonuçların ardından serilerde her iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray HDI Sigorta ile PTT takımları play-off 5/6'ncılık karşılaşmaları oynamaya hak kazandı. Kuzeyboru ile Aydın B.Şehir Bld. takımları ise play-off 7/8'incilik karşılaşmaları oynayacak.


Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı sona erdi

Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray, Play Off, Sigorta, Aydın, Spor, Haberler

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