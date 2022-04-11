Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı sona erdi

AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı, bugün oynanan ikinci karşılaşmaların ardından sona erdi.

Bugün oynanan karşılaşmalarda Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru'yu 25-17, 31-33, 25-15, 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmasında da PTT, Aydın Büyükşehir Belediye'yi 27-25, 25-23, 18-25, 25-23'lük setler sonucunda aynı skorla yenmeyi başardı. Bu sonuçların ardından serilerde her iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray HDI Sigorta ile PTT takımları play-off 5/6'ncılık karşılaşmaları oynamaya hak kazandı. Kuzeyboru ile Aydın B.Şehir Bld. takımları ise play-off 7/8'incilik karşılaşmaları oynayacak.