Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabında ilk maçlar yarın yapılacak
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 1-4 Etabı'nda heyecan, yarın oynanacak ilk karşılaşmalarla başlayacak.
Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 1-4 Etabı'nda heyecan, yarın oynanacak ilk karşılaşmalarla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-4'lük etabı, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları-VakıfBank arasında oynanacak.
Maç programı şu şekilde:
|TARİH
|TÜRÜ
|SAAT
|MAÇ
|SALON
|Yarın
|1. maç
|15.00
|Türk Hava Yolları-VakıfBank
|Burhan Felek Vestel
|Yarın
|1. maç
|20.30
|Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit
|Burhan Felek Vestel
|25 Nisan Pazartesi
|2. maç
|15.00
|VakıfBank-Türk Hava Yolları
|VakıfBank
|25 Nisan Pazartesi
|2. maç
|20.30
|Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet
|Eczacıbaşı
|27 Nisan Çarşamba
|3. maç (Olursa)
|15.00
|VakıfBank-Türk Hava Yolları
|VakıfBank
|27 Nisan Çarşamba
|3. maç (Olursa)
|20.30
|Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet
|Eczacıbaşı
Statü
İlk maç normal lig etabı sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın sahasında, ikinci maç üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. İki maçı alan takım finale yükselecek.
Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü müsabaka üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Maçı kazanan takım finale yükselecek, kaybeden takım 3/4'lük maçları oynayacak.
AA / Muhammed Boztepe - Spor
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Haberler
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