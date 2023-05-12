Misli.com Sultanlar Ligi 7-8'incilik etabı
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Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Caner Çildir, Sadettin KıralSarıyer Belediyespor: Gülnaz Özer, Aslı Tecimer, Su Zent, Çağla Erdem, Merve Nezir, Aleyna Vence (Işıl Öz, Simay Kurt)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Çağla Salih, Fatma Şekerci, Berra Eren, Semra Özer, Merve Nur Öztürk, McNamara...
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral
Sarıyer Belediyespor: Gülnaz Özer, Aslı Tecimer, Su Zent, Çağla Erdem, Merve Nezir, Aleyna Vence (Işıl Öz, Simay Kurt)
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Çağla Salih, Fatma Şekerci, Berra Eren, Semra Özer, Merve Nur Öztürk, McNamara (Özlem Güven, Selin Adalı, Aslıhan Kılıç, Planinsec, İdil Naz Başcan)
Setler: 20-25, 17-25, 25-22, 18-25
Süre: 93 dakika (23, 22, 26, 22)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 7'ncilik mücadelesindeki ikinci maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, sezonu 7. sırada tamamladı, Sarıyer Belediyespor ise 8. basamakta bitirdi.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023