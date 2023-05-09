Misli.com Sultanlar Ligi 7-8'incilik etabı
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Salon: Mimar SinanHakemler: Ferhat Büyükpapuççu, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Loda, Nicoletti, Çağla Salih, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, Merve Nur Öztürk (Özlem Güven, Selin Adalı Berra Eren, Mcnamara, Planinsec, Semra Özer)Sarıyer Belediyespor: Vence, Çağla Erdem,...
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Ferhat Büyükpapuççu, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Loda, Nicoletti, Çağla Salih, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, Merve Nur Öztürk (Özlem Güven, Selin Adalı Berra Eren, Mcnamara, Planinsec, Semra Özer)
Sarıyer Belediyespor: Vence, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Aslı Tecimer, Merve Nezir, Büşra Kılıçlı ( Işıl Öz, Simay Kurt, Günnaz Özer, Drewniok)
Setler: 21-25, 26-24, 25-18, 26-24
Süre: 115 dakika (27, 29, 26, 33)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 7-8'incilik etabının ilk maçında 3-1 yendi.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023