Üye Girişi
Haberler
Mislav Orsic, Trabzonspor için İstanbul'da

Mislav Orsic, Trabzonspor için İstanbul'da

Spor Haberleri

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Mislav Orsic, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Mislav Orsic, İstanbul'a geldi.

Geçen sezon İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Hırvat oyuncu, Macaristan'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Orsic, özel araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

İstanbul Havalimanı Trabzonspor Macaristan İstanbul Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title