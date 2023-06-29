Mislav Orsic, Trabzonspor için İstanbul'da
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Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Mislav Orsic, İstanbul'a geldi.
Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Mislav Orsic, İstanbul'a geldi.
Geçen sezon İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Hırvat oyuncu, Macaristan'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Orsic, özel araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor