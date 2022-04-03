Mısırlı tenisçi Mayar Sherif, Andalucia Açık'ta kupaya uzandı - Haberler

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Mısırlı tenisçi Mayar Sherif, Andalucia Açık'ta kupaya uzandı

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Mısırlı tenisçi Mayar Sherif, Andalucia Açık'ta kupaya uzandı

İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Andalucia Açık Tenis Turnuvası'nı, Mısırlı Mayar Sherif kazandı.

İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Andalucia Açık Tenis Turnuvası'nı, Mısırlı Mayar Sherif kazandı.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından Marbella kentinde düzenlenen toplam 135 bin avro ödüllü toprak kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, 3 numaralı seribaşı Sherif ile Alman Tamara Korpatsch karşılaştı.

25 yaşındaki Sherif, 2 saat 8 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek turnuvada şampiyon oldu.

Dünya sıralamasında 73. basamakta yer alan Mısırlı tenisçi, kariyerinde ikinci kez WTA turnuvasından zaferle ayrıldı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Andalucia, İspanya, Tenis, Wta, Spor, Haberler

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