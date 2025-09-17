Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir Arasında İlk Yarı 0-0 Berabere

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Yılmaz, Deniz Caner Özaral, Bahtiyar Birinci

Misirli.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Johnson, Berkay Özcan, Tarık Buğra Kalpaklı, Tiago Çukur, Barış Kalaycı, Gray

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ebosele, Hamza Güreler, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Kemen, Yusuf Sarı, Shomurodov

Sarı kartlar: Dk. 29 Berkay Özcan (Misirli.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 37 Crespo (RAMS Başakşehir )

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen Misirli.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

27. dakikada RAMS Başakşehir'in golü VAR'dan döndü. Kaleci Muhammed Şengezer'in uzun pasında Deniz Türüç, kafayla meşin yuvarlağı Ebosele'ye aktardı. Ebosele'nin pasında ceza yayında topla buluşan Shomurodov, ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Pozisyon sonrasında yapılan VAR kontrolünde Deniz Türüç'ün ofsaytta kaldığı belirtilerek gol iptal edildi.

31. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Barış Kalaycı'nın şutunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı, 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.