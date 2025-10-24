Mısırlı.com Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor'u 1-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Mısırlı.com Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor'u Larsson'un penaltı golüyle 1-0 mağlup etti ve ilk yarıyı önde tamamladı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum
Mısırlı.com Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Berkay Özcan, Serginho, Larsson, Ahmet Sivri, Fofana
Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Denswil, Arif Kocaman, Abdulsamet Burak, Bennasser (Dk. 5 Dorukhan Toköz), Mane, Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Onugkha
Gol: Dk. 16 Mısırlı.com Fatih Karagümrük (Penaltıdan) (Larsson)
Sarı kartlar: Dk. 12 Abdulsamet Burak, Dk. 15 Cardoso (Zecorner Kayserispor ), Dk. 45+1 Roco (Mısırlı.com Fatih Karagümrük)
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Mısırlı.com Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
12. dakikada Mane'nin savunma arkası pasına hareketlenen Cardoso'nun ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, savunmada Roco araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
14. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ceza sahasının sağ çaprazında Atakan Çankaya, Cardoso'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
16. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Larsson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Mısırlı.com Fatih Karagümrük, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.