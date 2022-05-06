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Miroslava Paskova, Kuzeyboru'da

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Spor
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Miroslava Paskova, Kuzeyboru'da

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Mert Grup Sigorta forması giyen 26 yaşındaki Bulgar milli takımı oyuncusu Miroslova Paskova ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Mert Grup Sigorta forması giyen 26  yaşındaki Bulgar milli takımı oyuncusu  Miroslova Paskova ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sultanlar Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından Kuzeyboru, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. 1.82 boyundaki smaçörün mevkisinde oynayan Miroslova Paskova,  3 Bulgaristan ligi ve 4 Bulgaristan kupası şampiyonluklarının yanında, Tauron Liga ve Polish Cup'da birer 3'üncülük, Avrupa ve dünya arenasında da milli takımı için mücadele eden Paskova, U23 World Championships'te 3'üncülük ve Europen Golden League'de de 2021 yılında şampiyonluk yaşadı.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Spor

Bulgaristan, Sigorta, Bulgar, Milli, Spor, Haberler

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