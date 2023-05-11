Mirkan Aydın: 'Rakiplerimiz artık Nesibe Aydın'ı üst sıraların adayı olarak görüyorlar'

Nesibe Aydın Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, 6 yıl önce takımı kurmaya karar verdiklerini belirterek, "Bölgesel Lig ile başladık ve ilk yılımızda 1. Lig'e yükseldik. İki yılın ardından Süper Lig'e yükseldik ve işin rengi değişmeye başladı. Rakiplerimiz de artık Nesibe Aydın'ı üst sıraların adayı olarak görüyorlar" dedi.

Nesibe Aydın Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, D-Smart ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında Serhan Türk'ün konuğu oldu. Eğitim ve sporun iç içe geçmiş kavramlar olduğunu belirten Aydın, "Çocuğun beden eğitimi ile akademik eğitiminin bir arada yürümesi hukukun temel misyonlardan bir tanesi. Nesibe Aydın okulları olarak yaklaşık 10 bin öğrencimize eğitim hizmeti veriyoruz. Zeki, çevik ve ahlaklı nesiller yetiştirmek istiyorsak, akademik eğitimin yanına sporu da eklemek gerekiyor. Altyapıda, okul takımlarında oynayan öğrencilerin ulusal alanda kendilerini gösterebilecekleri bir vitrine ihtiyaç vardı. Bu nedenle kulüpleşmeyi düşünerek Nesibe Aydın Spor Kulübünü faaliyete geçirdik. Okulumuzun spor politikasının temelinde, her üç oyuncudan bir tanesinin lisanslı sporcu olmasını sağlıyoruz. Kadın basketbolu için öğrencilerimizden çok ciddi bir talep var. Kapıda kuyruk var diyebiliriz. İkinci sırada da yüzme branşı geliyor. Diğer takım branşlarına da yoğun ilgi var" diye konuştu.

"Rakiplerimiz artık Nesibe Aydın'ı üst sıraların adayı olarak görüyorlar"

6 yıl önce takımı kurmaya karar verdiklerini söyleyen Mirkan Aydın, "Bölgesel Lig ile başladık ve ilk yılımızda 1. Lig'e yükseldik. İki yılın ardından Süper Lig'e yükseldik ve işin rengi değişmeye başladı. Sporcularımız ulusal haberlerde, canlı yayınlarda gözükmeye başladı. Öğrencilerimize, Nesibe Aydın formasını altyapıda giyen birinin ileride Süper Lig'de yer alabileceğini göstermiş olduk. Rakiplerimiz de artık Nesibe Aydın'ı üst sıraların adayı olarak görüyorlar. Süper Lig'deki ilk yılımızda rakiplerimizin bizi çok fazla ciddiye almadığını gördük. Bize karşı hazırlıksız çıktıkları maçlarda sürpriz sonuçlar aldık. Uzun vadeye odaklandığınız zaman, başladığınız yerle geldiğiniz yer arasında bardağın dolu tarafına baktığınız zaman rahatlıkla arkamızda güçlü bir geçmiş bıraktığımızı görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Kadın voleybolunun geldiği nokta ile kadın basketbolunun geldiği nokta arasında fark olduğunu vurgulayan Aydın, "Aslında kadın basketboluna baktığınızda çok mücadeleci ve çok zevkli bir alan. Merkezi yerlerdeki salon kiraları çok yüksek olduğu için maçlara seyirci çekmekte zorlanıyoruz. Kadın basketbolu aslında bir aile için inanılmaz keyifli bir aktivite" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL