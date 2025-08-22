Mirel Radoi: "Hala turun favorisi değiliz"

Universitatea Craiova Teknik Direktörü Mirel Radoi, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk maçı 2-1 kazanmalarına rağmen hala turun favorisi olmadıklarını söyleyerek, haftaya oynanacak maçın daha zor olacağını vurguladı.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Rumen ekibi Universitatea Craiova, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında Universitatea Craiova Teknik Direktörü Mirel Radoi, açıklamalarda bulundu. Beklediklerini gibi zor bir maç olduğunu söyleyen Radoi, "Normal karşılıyorum iyi bir rakibe karşı oynadık. Çok kaliteli futbolculardan oluşan bir takım. Çok iyi bir dinamizmi var. Biz de çok iyi hazırlandık bu maç için. Onların planlarını bozduk. Topu onlara bıraktık. Onlar daha çok topa sahip oldular. Kaliteli futbolcuları olduğu için bunu normal karşılıyorum. Bizim 2 numaralı stratejimiz buydu. Defansta problemleri olduğunu biliyorduk. Biz de bunu iyi değerlendirdik ve sonucu aldık. Bana göre hak edilmiş bir galibiyet. Başakşehir topa sahip olmasına rağmen çok fazla pozisyona girmedi. Topu sadece bizim boş bıraktığımız bölgelere götürebildiler. Ortaları kolay karşıladık. Önümüzdeki hafta çok daha zor bir maç bizi bekliyor. Bu takımın kaybedecek bir şeyi kalmadı. Bu tip takımlar kaliteli futbolcularla çok tehlikeli olabilirler. Son deplasmanda Viking'e karşı kazandılar" diye konuştu.

"Hala turun favorisi değiliz"

İlk maçı 2-1 kazanmaları ve rövanşı evlerinde oynamalarına rağmen hala turun favorisi olmadıklarını söyleyen Radoi, "Rövanşta avantaj görmüyorum. Biz çok iyi oynadık. Önümüzdeki hafta tam tersi olabilir. Bu futbol hiç belli olmuyor. Onun için biz hala favori değiliz. Ben böyle bir şeye inanırsam büyük bir hataya düşerim. Biz de ikinci maçı evimizde oynayacağız. Bize karşı sadece defans yapmayacaklar. Herkes atağa çıkacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL