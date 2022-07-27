SPOR Mircea Lucescu basın toplantısına katılmadı Mircea Lucescu basın toplantısına katılmadıVIDEO YOKSEZER AFŞAR / İSTANBUL,(DHA)- Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısına katılmadı. Mircea Lucescu basın toplantısına katılmadı VIDEO YOK SEZER AFŞAR / İSTANBUL,(DHA)- Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısına katılmadı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Dinamo Kiev, adını 3'üncü ön eleme turuna yazdırdı. Ukrayna ekibinde teknik direktör Mircea Lucescu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yer almadı. Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Sizlere soruyorum kaç tane faul yaptığımızı yine saydınız mı ? Her şey planımız dahilindeydi, işledi ve kazandık. Ama taraftarları hesaba katamamışız böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" ifadelerini kullandı. Demirören Haber Ajansı / Spor Mircea Lucescu Dinamo Kiev Fenerbahçe DHA Spor Güncel Haberler

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