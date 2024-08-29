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Minikler ve Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası Bitlis'te sona erdi

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Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis'te düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası sona erdi. 575 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye şampiyonları belirlendi.

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis'te düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) spor salonunda düzenlenen şampiyonaya 55 ilden 575 sporcu katıldı. 575 sporcunun katılımıyla "Bir Gün Spor, Bir Gün Siper" sloganıyla 3 gün süren müsabakalar sonucunda minikler ve yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonları belirlendi.

Müsabakalarla ilgili gazetecilere açıklama yapan Muaythai Federasyonu Genel Sekreteri Korkmaz Atalay, Bitlis'in 3 gün süre ile kendilerine çok iyi ev sahipliği yaptığını söyledi. Atalay, "Bugün itibari ile Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlemiş olduğumuz müsabakalar sona erdi. Bitlis bizim için çok daha ayrı bir yere sahip. Her yıl sosyal proje kapsamında bu şampiyonayı düzenliyoruz. Daha önce "Bir Gün Spor, Bir Gün Siper" parolasıyla Çanakkale, Bilecik Söğüt, Sakarya ve Dumlupınar'da da bu tür şampiyonalarımızı düzenledik. Her yıl minik ve yıldız çocuklarımıza milli bilinçlerini taze tutmak amacıyla bu tür organizasyonları düzenliyoruz. Geleceğimizi bu çocuklara bırakacağımız en büyük emanetimizdir. Bitlis bize muhteşem bir ev sahipliği yaptı. Çocuklar Bitlis'ten iyi hatıralarla ayrılacak. Buraya ata topraklarımız diye bakıyoruz. Bu çocuklarımıza rehberler eşliğinde milli bilincimizi yansıttık" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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