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Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı Sporcu Bilal Gündüz Türkiye Üçüncüsü

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9-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sivas'ta gerçekleştirilen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil eden sporcu Bilal Gündüz 57 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti. Gündüz, antrenörlerinin özverili çalışmaları ve ailesinin desteğiyle bu başarıya ulaştığını belirtti.

9-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sivas'ta gerçekleştirilen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil eden sporcu Bilal Gündüz 57 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.

Bu önemli başarısıyla Afyonkarahisar'ın adını spor camiasında duyuran Gündüz, uzun süredir devam eden çalışmalarının meyvesini almanın mutluluğunu yaşadı. Bilal Gündüz, antrenörlerinin özverili çalışmaları ve ailesinin desteğiyle bu başarıya ulaştığını belirtti. Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Gündüz, önümüzdeki dönemlerde de çalışmalarına aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Spor kariyerinde daha büyük hedefler belirleyen genç sporcu, Türkiye'nin en üst düzey sporcuları arasında yer almayı hedefliyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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