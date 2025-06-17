Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başladı

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Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, 5 bin sporcunun katılımıyla başladı. Organizasyonda bu yıl ilk kez aynı anda 10 minder kurularak, her yaş grubu ayrı ayrı yarışacak.

- Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta başladı

SİVAS - Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta 5 bin sporcunun katılımı ile başladı. Bu yıl ilk kez aynı anda 10 minderin kurulduğu organizasyon 22 Haziran Pazar günü sona erecek.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Taha Akgül Spor Salonu'nda başladı.

Şampiyonaya 5 bin sporcu katılım sağlıyor. Bu yıl ilk kez aynı anda 10 minderin kurulduğu organizasyonda tarihte ilk defa her yaş grubu ayrı ayrı yarışıyor. Sporcular, beş ayrı yaş kategorisinde (10-11-12-13-14 yaş), üç farklı stilde dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Şampiyonanın açılış seremonisi ise 19 Haziran Perşembe günü il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek. Şampiyona, 22 Haziran Pazar günü sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Spor
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