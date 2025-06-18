Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Kızlar Kategorisi Şampiyonları Belli Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nın kızlar kategorisindeki birincileri belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sivas Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 10-11-12-13 ve 14 yaş kızlar kategorisinde müsabakalar tamamlandı.

Minikler 10 yaş kızlar Türkiye Şampiyonası'nda, Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü 80 puanla takım halinde birinci olurken, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Ortaokulu 50 puanla ikinci, Isparta Gençlik Spor Kulübü ise 45 puanla üçüncü oldu.

11 yaş kızlar grubunda, Siirt Gençlik Spor Kulübü 71 puanla birinci, Elmalı Gençlik Spor Kulübü 69 puanla ikinci, Nevşehir Gençlik Spor Kulübü 59 puanla üçüncü oldu. 12 yaş kızlar grubunda, Isparta Gençlik Spor Kulübü 73 puanla birinciliği, Siirt Gençlik Spor Kulübü 62 puanla ikinciliği ve Antalya Elmalı Gençlik Spor Kulübü 61 puanla üçüncülüğü elde etti.

13 yaş kızlar grubunda da Siirt Gençlik Spor Kulübü 93 puanla birinciliği, Afyon Yeşilay Spor Kulübü 83 puanla ikinciliği ve Erzincan Cimin 49 puanla üçüncülüğü elde etti. 14 yaş kızlar grubunda ise Kayseri Melikgazi 60 puanla birinci, İzmir Tire Belediyesi 57 puanla ikinci ve Iğdır Gençlik Spor Müdürlüğü 54 puanla üçüncü oldu.

Şampiyonada, dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi.

Sporculara madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin, Sicil Lisans ve Kulüpler Şube Müdürü Emrah Yıldırım, antrenörler ve idareciler tarafından takdim edildi.

Erkekler Grekoromen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası müsabakaları ise bugün başladı.

Şampiyonada, ilk kez aynı anda 10 minderde 10-11-12-13 ve 14 yaş kategorilerinde müsabakalar gerçekleştiriliyor.

22 Haziran Pazar günü sona erecek şampiyonada 3 stilde, 5 bini aşkın sporcu ter döküyor.