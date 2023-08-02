Minikler Türkiye Boks Şampiyonasında Türkiye Üçüncüsü Olan Boksörler Kente Döndü

Kars'ta düzenlenen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonasında Ahmet Salih Akcan ve Farah Sina Türkiye üçüncüsü olarak büyük başarı elde etti. Başarılı boksörler kentlerine dönerek Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından ağırlanıp tebrik edildi.