Minikler Salon 100. Yıl Türkiye Şampiyonası devam ediyor
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Ankara'da düzenlenen Minikler Salon 100. Yıl Türkiye Şampiyonası'nda bugün 8-9 yaş kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Yarın ise 12-13 yaş kategorisinde müsabakalar gerçekleştirilecek. 35 ilden 645 sporcunun katıldığı şampiyona, ödül töreniyle sona erecek.
Geleneksel okçulukta Minikler Salon 100. Yıl Türkiye Şampiyonası, Ankara'da devam ediyor.
Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki organizasyonda, bugün kız ve erkeklerde 8-9 yaş kategorilerinde müsabakalar yapıldı.
İlk gün antrenman atışlarının gerçekleştirildiği şampiyonada yarın ise 12-13 yaş kategorisinde müsabakalar yapılacak.
35 ilden 645 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Kaynak: AA / Spor